Завтра у Празі Тимошенко займатимуть розмовами про футбол

Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК зустрінеться з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО 7 травня у Празі у рамках участь у засіданні Ради Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі польського прем’єра, керівники урядів планують обговорити проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Зокрема, сторони планують визначити дату засідання спільного організаційного комітету під головуванням прем’єрів, яке раніше планувалось на квітень.

Крім цього, Д.ТУСК планує обговорити з Ю.ТИМОШЕНКО інші питання двосторонньої співпраці.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО відмінила запланований на 30 квітня візит до Польщі.