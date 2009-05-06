Ющенко з Лукашенком знайшли спільний інтерес
17:37, 06 травня 2009Політика
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Президент Білорусі подякував колезі
Білорусь підтримує пропозицію України про співпрацю в енергетичній галузі.
Як передає агентство БЄЛТА, про це заявив сьогодні в Гомелі Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО за підсумками зустрічі з главою Української держави Віктором ЮЩЕНКОМ.
У свою чергу, Президент України повідомив, що Білорусь і Україна мають спільний інтерес в участі в проектах "Східного партнерства".
"У нас тут дуже схожі позиції. Наші країни дуже зацікавлені в конкретних проектах, що надаються участю в цій ініціативі, які можуть позитивним чином вплинути на економічний стан наших країн", - зазначив В.ЮЩЕНКО.
О.ЛУКАШЕНКО подякував українській стороні за підтримку за програмою "Східне партнерство".
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