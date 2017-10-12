Гройсман назвав "божевільною" заяву президента Чехії щодо "узаконення" анексії Криму

14:15, 12 жовтня 2017
Політика
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Гройсман упевнений, що здорова людина ніколи цього не заявить.

Гройсман висловив власну думку / фото УНІАН

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав "божевільною" заяву президента Чехії Мілоша Земана щодо "узаконення" анексії Криму.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Знаєте, здорова людина ніколи цього не заявить. Глибоко психічно хвора – можливо. Але я точно знаю, що чехи абсолютно прекрасні, розумні люди, наші друзі і партнери. Я думаю, що серед такої прекрасної нації є і ті, хто іноді дозволяє собі божевільні заяви, свідками яких ми сьогодні є", - сказав прем'єр-міністр.

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Як повідомляв УНІАН, президент Чехії Мілош Земан під час виступу в Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи запропонував заплатити Україні та «узаконити» анексію Криму.

У Посольстві Чехії в Україні вказали, що Земан у ПАРЄ висловив особисту точку зору щодо анексії Криму і порадили звернутися за коментарем до Офісу президента Чехії. Своєю чергою, прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка наголосив, що заява Земана суперечить зовнішній політиці чеського уряду.

Міністерство закордонних справ України висловило своє обурення щодо висловлювань чеського президента.

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