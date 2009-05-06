Ющенко з Лукашенком внесли доповнення до графіку Тимошенко

Прем`єр-міністри Білорусі та України зустрінуться в третій декаді травня.

Як передає агентство БЕЛТА, про таку домовленість із Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ повідомив сьогодні за підсумками переговорів глава Білоруської держави Олександр ЛУКАШЕНКО.

"У третій декаді травня наші прем`єри повинні обов`язково зустрітися й ухвалити рішення щодо економічних і гуманітарних проектів", - підкреслив О.ЛУКАШЕНКО, додавши, що глави урядів розпочнуть реалізацію досягнутих на вищому рівні домовленостей.

Президент Білорусі також зазначив, що напередодні зустрічі прем`єрів двох країн має пройти засідання змішаної білорусько-української комісії з торгово-економічної співпраці.