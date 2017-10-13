Питання перегляду асоціації Україна-ЄС немає на порядку денному Ради ЄС: його може поставити Угорщина

Питання перегляду Угоди про асоціацію Україна-ЄС не стоїть на порядку денному Ради ЄС з питань закордонних справ, але його може підняти Угорщина у рубриці "різне".

Про це у п'ятницю в Брюсселі напередодні засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, яке пройде у понеділок в Люксембурзі, власному кореспонденту УНІАН повідомив високопосадовий європейський дипломат.

"На порядку денному стоять підготовлені питання, і питання перегляду Угоди немає, але міністр, як він про це сказав, може підняти його в розділі "різне", - сказав він.

При цьому дипломат деталізував, що питання перегляду Угоди не є "простим". "Для цього в ЄС повинна бути одностайність", - констатував співрозмовник агентства, звернувши увагу на те, що не так давно документ був ратифікований останньою країною (Нідерланди) і нещодавно набрав чинності.

Як відомо, нещодавно міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про намір переглянути Угоду про асоціацію та блокувати подальше зближення України з ЄС через нещодавно ухвалений закон про освіту.

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Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 про мову освіти в Україні) викликали занепокоєння низки країн, зокрема Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти та науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

28 вересня Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії. Її висновки щодо закону будуть готові до грудня.

12 жовтня у Парламентській асамблеї Ради Європи ухвалили резолюцію з рекомендаціями Україні щодо закону про освіту в частині мов національних меншин. У ПАРЄ заявили, що новий закон про освіту в Україні спричиняє значне зменшення прав раніше визнаних національних меншин відносно їхньої власної мови в освіті. «Асамблея з цієї причини рекомендує українській владі переглянути питання мов меншин в освіті, беручи за основу гнучку модель двомовної освіти для всіх осіб, які належать до «корінних народів України» і «національних меншин», щоб не було дискримінації», - йдеться у резолюції. Також у ПАРЄ наголосили, що трирічний перехідний період застосування положень нового закону може бути занадто коротким, і тому закликали українську владу запровадити гнучкість щодо тривалості процесу впровадження закону.