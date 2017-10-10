Голова МЗС Угорщини погрожує санкціями ЄС проти України через закон про освіту

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт буде далі домагатися від Києва відкликання закону про освіту, а якщо цього не станеться, то буде вимагати санкцій Європейського союзу проти України, передає Радіо Свобода.

Виступаючи в Будапешті, він заявив, що доля закордонних угорців не є предметом торгу для Угорщини, і через це Україна повинна відкликати свій закон про освіту, що, на думку політика, утискує права нацменшин.

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«Ми боротимемося до останнього за відкликання Україною цього закону… В цій справі не може бути компромісу», – наголосив керівник МЗС Угорщини.

Він знову стверджував, що цей закон порушив Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Через те, що угода передбачає зміцнення прав нацменшин, уважає Сіярто, Угорщина ініціює на нараді міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі 16 жовтня процедуру перегляду цієї угоди.

Для цього потрібно скликати Раду з питань асоціації, пояснив міністр, додавши, що Угорщина виступить із ініціативою поставити це питання на порядок денний цього органу. Він, однак, зауважив, що для його затвердження потрібна кваліфікована більшість.

За словами міністра, якщо Україна не вживе необхідних заходів, у силу можуть вступити штрафні санкції ЄС, які торкнуться сфери торгівлі, адже умови асоціації містять домовленість про вільну торгівлю, яка відкриває перед Україною європейські ринки.

Через те, вів далі Сіярто, якщо буде визнано, що Україна порушила основні принципи угоди про асоціацію з ЄС, то наслідком цього може стати запровадження торговельних та економічних санкцій.

Міністр повідомив, що на зустрічі на українському Закарпатті, в Ужгороді, 9 жовтня представники угорської меншини, делегати від громадських організацій, духовенство та педагоги просили угорську владу не відступатися від зайнятої позиції. І тому вирішити цю проблему, на думку Сіярто, може тільки відкликання закону про освіту.

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Він назвав «цинічною казкою» аргумент про необхідність ухвалення такого закону внаслідок незнання закарпатськими угорцями української мови і наголосив, що його країна буде спростовувати такі пояснення на всіх міжнародних форумах. Міністр додав, що, на його думку, немає нічого спільного між навчанням рідною (угорською – ред.) мовою і знанням української мови. Поліпшити знання української можливо, і здобуваючи освіту угорською мовою, вважає політик.

Петер Сіярто підтвердив намір узгодити точки зору з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, який приїде в Будапешт 12 жовтня, проте попередив, що шлях у Європу для України лежить через Угорщину не тільки в географічному сенсі.