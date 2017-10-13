Україна зможе врахувати висновки Ради Європи при розробці нового закону про середню освіту - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Україна зможе врахувати висновки Комісії ради Європи "За демократію через право" (Венеціанської комісії) та консультації з громадами меншин в процесі розробки механізму імплементації освітнього закону.

Про це він сказав на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Румунії Теодором Мелешкану в Бухаресті, який транслювався на телеканалі "Прямий".

Глава МЗС України нагадав, що Україна надіслала на експертизу новий закон про освіту на розгляд Венеціанської комісії. "Я говорив про те, що ми можемо врахувати результати консультацій із відповідними громадами, включаючи румунську громади, і висновки Венеціанської комісії в процесі розробки механізму імплементації цього закону, і в процесі розробки нового закону про середню освіту", - зазначив Клімкін.

"Цей закон є рамковим, і він достатньою мірою відбиває те, яким чином має відбуватися реформа всієї системи освіти в Україні", - додав він.

При цьому міністр зауважив: "Ми мали консультації з громадами до прийняття закону. Звичайно, закон в процесі його прийняття в парламенті був змінений, але сенс в тому, яким він має імплементуватися".

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"Сенс цього закону не в тому, щоби відібрати частину предметів румунською або всі предмети викладання румунською, і замістити їх викладанням українською. Сенс цього закону в тому, щоби сумістити існуючу систему викладання румунською з викладанням українською для того, щоби кожен громадянин України, а ідеться саме про громадян України, міг використовувати всі можливості для того, щоб реалізуватися саме в Україні", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння ряду країн, зокрема Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, зокрема з Радою Європи.

28 вересня міністр МЗС Павло Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії. Її висновок щодо закону буде готовий до грудня.

12 жовтня в Парламентській асамблеї Ради Європи ухвалили резолюцію з рекомендаціями Україні щодо закону про освіту в частині мов національних меншин. У ПАРЄ заявили, що новий закон про освіту в Україні викликає значне зменшення раніше визнаних прав національних меншин щодо їхньої власної мови в освіті. «Асамблея з цієї причини рекомендує українській владі переглянути питання мов меншин в освіті, взявши за основу гнучку модель двомовної освіти для всіх осіб, що належать до «корінних народів України» і «національних меншин», щоб не було дискримінації», - йдеться в резолюції. Також у ПАРЄ відзначили, що трирічний перехідний період застосування положень нового закону може бути занадто коротким, і тому закликали українську владу застосувати гнучкість щодо тривалості процесу впровадження закону.