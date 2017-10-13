В МЗС прокоментували акцію "Самовизначення для Закарпаття": Будапешт відверто заграється

В Міністерстві закордонних справ України заявили, що «Будапешт відверто заграється» з проведенням акції «Самовизначення для Закарпаття».

Про це повідомив директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв у Facebook.

«Здається, що Будапешт, попри наш для багатьох оглядачів занадто вже конструктивний дипломатичний підхід - відверто заграється», - наголосив український дипломат.

Читайте такожМЗС вимагає в Угорщини відмовитись від проведення акції "Самовизначення для Закарпаття"

Також він прокоментував антиукраїнські та сепаратистські заклики, які лунали на зазначеній акції.

«Рішуче протестуватимемо та очікуємо, що влада Угорщини невідкладно відмежується від цих ганебних закликів», - зазначив Макеєв.

Як повідомляв УНІАН, у Будапешті під посольством України організували акцію "Самовизначення для Закарпаття", протест проти якої висловило МЗС України.