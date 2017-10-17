Нардеп Барна про напад на нього під Радою: "так діє натовп шакалів" (відео)

Народний депутат Олег Барна вважає, що на нього напали проплачені люди.

"Штовхали, кричали, обзивали, погрожували. Проплачений джміль, який відпрацьовує гроші. Нормальні люди, які були в АТО, які були на Майдані, ніколи такого б не зробили", — сказав Барна, слова якого передає InfoResist.

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Нардеп додав, що нападники на нього діяли, як шакали.

"Як людина може озвіріло кидатися, проклинати, коли він мене не знає. Упізнав, але позиції моєї не питає. Очевидно, що так діє натовп шакалів, які кидаються на одного, тому що один на один вони тікають. Або собаки діють за командою "фас", і побігли відпрацьовувати гроші", — додав Барна.

Як повідомляв УНІАН, учасники акції біля парламенту напали на народного депутата від фракції "Блоку Петра Порошенка" Олега Барну. Це сталося в момент, коли депутат намагався пройти крізь натовп мітингувальників на площі Конституції.

Деякі учасники акції почали кидати в Барну різними предметами й штовхати. Деякі мітингувальники обурювалися, що депутат залишає будівлю парламенту.