Спроба штурму наметового містечка під Радою: опубліковано відео
18:12, 18 жовтня 2017Політика
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Силовики під час спроби штурму під парламентом застосовували сльозогінний газ.
Опубліковано відео спроби штурму поліцейськими наметового містечка на вулиці Грушевського. Його на своїй сторінці у Facebook опублікував Рух "Визволення".
Як повідомляв УНІАН, штурм почався приблизно о 17:20. Спецпризначенці почали наступ на намети на вулиці Грушевського з боку рогу вулиці Шовковичної та Грушевського.
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Правоохоронці підбігли до перших наметів, але активісти почали відбиватися. Силовики почали застосовувати сльозогінний газ.
Серед постраждалих виявився народний депутат України від "Самопомочі" Єгор Соболєв. Разом з тим, поліція одразу відступила на територію площі Конституції, зупинивши таким чином штурм.
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