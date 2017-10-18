Спроба штурму наметового містечка під Радою: опубліковано відео

Опубліковано відео спроби штурму поліцейськими наметового містечка на вулиці Грушевського. Його на своїй сторінці у Facebook опублікував Рух "Визволення".

Як повідомляв УНІАН, штурм почався приблизно о 17:20. Спецпризначенці почали наступ на намети на вулиці Грушевського з боку рогу вулиці Шовковичної та Грушевського.

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Правоохоронці підбігли до перших наметів, але активісти почали відбиватися. Силовики почали застосовувати сльозогінний газ.

Серед постраждалих виявився народний депутат України від "Самопомочі" Єгор Соболєв. Разом з тим, поліція одразу відступила на територію площі Конституції, зупинивши таким чином штурм.