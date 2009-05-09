Для Тимошенко День Перемоги - найважливіше свято

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітала ветеранів з Днем Перемоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, у вітанні йдеться:

Дорогі ветерани! 9 травня – це особливе свято. Це найважливіше свято. День Перемоги - це новий відлік врятованого життя людства. Це свято з домішком суму та болю за тими, хто навіки залишився молодим та не повернувся з цієї страшної війни, за всіма героями, яких немає з нами сьогодні.

64 роки відділяє нас від того легендарного травня 45-го. І я знаю, що сьогодні найбільше турбує вас, дорогі мої ветерани війни. Вас турбує та боляче ранить тривога, що подвиг мільйонів героїв, які захистили планету від фашизму потроху забувається, що честь та слава Великої Перемоги затьмарює щоденна дрібна суєта, а іноді й невдячність. Це категорично не так”.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила: “Я точно знаю, я впевнена, що і через сто, і через двісті років нащадки знатимуть та пам’ятатимуть вас з теплом, вдячністю і шаною. Так само, як і сьогодні, замиратимуть серця і схилятимуться голови ваших дітей, онуків та правнуків перед вашим щорічним переможним маршем. Я впевнена, що немає у світі такої міри, якою можна було б виміряти ваш подвиг, не вистачить слів подяки, якими б людство могло повністю віддячити вам за порятунок від фашизму”.

Прем’єр побажала ветеранам здоров’я, родинного тепла, турботи та добра та зауважила: “Я низько вклоняюся вам – солдатам найжорсткішої в історії людства війни, справжнім героям”.