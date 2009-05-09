У Херсоні до річниці Перемоги запустили 64 повітряних змії
20:23, 09 травня 2009Політика
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У вигляді радянських нагород
У Херсоні сьогодні під час урочистостей, присвячених річниці Перемоги, біля Монументу Слави були запущені 64 повітряні змії, котрі символізували кількість років, що минули після Перемоги.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні внутрішньої політики і зв`язків з громадськістю Херсонської облдержадміністрації, запуск зміїв був організований місцевою громадською організацією херсонських аматорів повітряних зміїв.
Усі змії були виконані у вигляді радянських нагород, які були встановлені і вручалися радянським воїнам під час війни.
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