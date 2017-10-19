Рада сьогодні має закінчити розгляд медреформи і направити в КС законопроекти про зняття недоторканності (подію завершено)

Сьогодні Верховна Рада має завершити розгляд законопроектів щодо проведення медичної реформи, направити до Конституційного суду проекти законів щодо скасування недоторканності народних депутатів і розглянути виборчу реформу.

Читайте такожМедична і освітня реформи будуть у прерогативі на наступній сесії - ПарубійЯк передає кореспондент УНІАН, першим питанням порядку денного роботи парламенту передбачено урядовий законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (№6327), який сьогодні депутати розглядатимуть вже третій день поспіль.

Потім парламент має розглянути відповідні до цього законопроекту зміни до Бюджетного кодексу, а також президентський законопроект щодо сільської медицини.

Вже після цього Верховна Рада розглядатиме для включення до порядку денного та направлення до Конституційного суду для отримання висновків трьох законопроектів, що стосуються скасування депутатської недоторканності, серед яких і внесений два дні тому президентом.

Потім парламентарії розпочнуть розглядати законопроект про вибори народних депутатів та законопроект про Виборчий кодекс.

Серед іншого, сьогодні також планується розглянути законопроект про житлово-комунальні послуги та проекти законів, які стосуються державної підтримки кінематографії.