В УКРОПі наполягають на прийнятті поправок до законопроекту щодо окупованих територій

Народні депутати з УКРОПу внесли на розгляд комітету Верховної Ради з питань безпеки і оборони низку поправок до законопроекту № 7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях».

Відповідні поправки ініціювали народні депутати з УКРОПу Тарас Батенко, Ірина Констанкевич, Віталій Купрій, Олександр Дубінін, Валентин Дідич, Олександр Шевченко та Віктор Шевченко.

На їхню думку, це дозволить виправити помилки, допущені владою. Зокрема, до розгляду законопроекту в другому читанні УКРОП підготував та вніс близько 20 поправок. Їхній обсяг перевищує розмір президентського проекту закону.

«Пропозиції УКРОПу мають на меті повернути українську владу в рамки українського правового поля – примусити взяти на себе відповідальність за оборону та захист нашої Вітчизни, а не займатися демагогією про антитерористичну операцію, визнати відповідальність перед громадянами, а не лише покласти на них відповідальність і тягар ведення війни з окупантом», – зазначив голова політради УКРОПу, народний депутат Тарас Батенко.

За його словами, запропоновані ініціативи передбачають передусім виключення з тексту законопроекту згадки про капітулянтські Мінські домовленості разом із посиланнями на резолюції Ради Безпеки ООН, які їх підтримують.

Також укропівці пропонують внести в документ положення, яке заборонятиме торгівлю на крові з окупованими територіями. Водночас нардепи вважають за необхідне скасувати ухвалений у 2014 році Закон «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України».

Натомість депутати наполягають на присвоєнні статусу окупованих Криму й Севастополю на рівні з окремими районами Донецької та Луганської областей.

У свою чергу, режим перетину лінії розмежування має забезпечувати громадянам з окупованих територій безперешкодне перевезення необхідних для життєвих потреб речей і майна. При цьому послуги, преференції та блага для таких осіб мають надаватися винятково на підконтрольних уряду територіях.

Окрім того, майбутній закон має заборонити державним чиновникам та військовослужбовцям подорожувати в неконтрольовані райони.

«Під прикриттям правильних слів підготовленим президентом проектом закону Верховну Раду та весь український народ намагалися обманом примусити виконувати кабальні капітулянтські Мінські домовленості, а також сховали в тексті багато інших неприємних і незаконних сюрпризів», – зазначив очільник Київської міської організації УКРОПу, голова правління фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко.

У зв’язку з цим укропівці закликають патріотів, які є в парламенті, підтримати їхні поправки до законопроекту.