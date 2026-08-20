У Києві 21 серпня оголосили Днем жалоби за загиблими від масованої атаки РФ

У столиці та області через атаку РФ загинуло 13 людей.

21 серпня в Києві оголошений Днем жалоби в памʼять за жертвами масованої атаки РФ на українську столицю. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його словами, в цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. Крім того, 21 серпня в Києві будуть заборонені будь-які розважальні заходи.

Тим часом в Офісі Генпрокурора повідомляють, що через ворожу атаку, в Києві загинуло 12 людей. Ще одна людина загинула в Київській області. Загальна кількість постраждалих зросла до 40, з них зокрема двоє – це працівники поліції.

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У Києві наслідки атаки зафіксовано у Солом’янському, Святошинському та Дарницькому районах. Зокрема пошкоджено щонайменше 17 багатоповерхівок. Одна з дев'ятиповерхівок зазнала значних руйнувань верхніх поверхів. Також через удар пошкоджено школу, дитячий садок, дитячу лікарню, гуртожиток, складські приміщення, магазини, гаражі та АЗС.

"За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів - за ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України. У Києві розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області. Прокурори спільно зі слідчими, рятувальниками та іншими службами працюють на місцях влучань, фіксують наслідки атаки, пошкодження та збирають докази воєнних злочинів. Остаточна кількість загиблих, постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються", – додали в Офісі Генпрокурора.

У Соломʼянському районі міста Києва через російську атаку загинуло вісім людей, повідомив очільник РДА Сергій Мовенко. За його словами, через ворожий удар у районі пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, медичні заклади та об’єкти бізнесу. Також зафіксовано значні пошкодження транспортних засобів.

Обстріли РФ: інші важливі новини

Нагадаємо, вдень, 19 серпня російські окупанти завдали удару по будівлі поліції в Житомирі. Через ворожих атак двоє поліцейських загинули, ще два десятки отримали поранення.

Цього ж дня ворог атакував маршрутку у Херсоні, яка перевозила пасажирів. Четверо людей загинули, ще пʼять, зокрема водій автобусу – отримали поранення.

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