Атака РФ по Україні: Польща підняла в небо авіацію, на території Румунії впав дрон

У Румунії внаслідок падіння безпілотника сталася пожежа.

У ніч проти 20 серпня Польща залучила свою військову авіацію через російський обстріл на території України. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Відповідно до чинних процедур Оперативне командування Збройних сил Польщі через Центр повітряних операцій - Командування повітряного компонента залучило необхідні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перейшли у стан готовності", - додали у повідомленні.

У відомстві наголосили, що такі заходи мають превентивний характер та спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, особливо в районах, які прилеглі до зон, що перебувають під загрозою.

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Водночас у Міністерстві оборони Румунії повідомили, що о 02:23 система радіолокаційного спостереження країни виявила групу повітряних цілей поблизу кордону з Україною.

У повітря було піднято два винищувачі F-18 повітряно-космічних сил Іспанії для спостереження за ситуацією, а також гелікоптер IAR-330 SOCAT Повітряних сил Румунії для повітряної розвідки.

"О 03:21 безпілотник увійшов у національний повітряний простір приблизно за 13 кілометрів на схід від муніципалітету Галац. О 03:24 екіпаж гелікоптера IAR-330 SOCAT повідомив, що ціль впала приблизно за 4 кілометри на північний схід від міста Грінду, повіт Тулча, у безлюдній місцевості", - зазначили у міністерстві.

Внаслідок падіння безпілотника сталася пожежа, яка згасла самостійно. У міністерстві запевнили, що ніхто не постраждав. Група військових прямує до місця падіння для забезпечення безпеки району.

Обстріл РФ 20 серпня - що відомо

Як писав УНІАН, РФ масовано атакувала Україну ракетами. Зокрема під ударом опинився Київ, внаслідок чого загинуло 12 людей, ще понад 30 осіб отримали поранення.

Зазначається, що влучання, руйнування та пожежі зафіксовано у Святошинському, Дарницькому та Солом’янському районах.

Також окупанти атакували Київщину, через що загинув чоловік, ще семеро людей отримали поранення. Через обстріл пошкоджено один з промислових обʼєктів, на місці працювали всі відповідні служби, ліквідовуючи пожежу.

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