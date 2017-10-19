Колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко висловив незадоволеність рішеннями влади, прийнятими у відповідь на вимоги протестувальників. Про це він написав у Facebook.

"Я незадоволений сьогоднішніми псевдорішеннями, які є маніпуляціями для того, щоб Порошенко і його олігархічний клан далі залишилися у владі. Вимоги людей не виконано! Біль людей проігноровано!", - написав Наливайченко.

"Цей парламент і президент ніколи не обмежать свою недоторканність і не відмовляться від привілеїв красти, брехати та наживатися на біді українців! Ці депутати ніколи не приймуть закон про імпічмент президента. Президента, який є гарантом лише свого власного збагачення, процвітання корупції і зубожіння українців!", - стверджує екс-голова СБУ.

"Тому політична боротьба "Справедливості" і наших партнерів продовжується. Наш план: зламати корупційне корито, домогтися від влади негайно профінансувати для людей гідні і справедливі соціальні стандарти, насамперед пенсії та зарплати, заморозити зростання тарифів ЖКГ, зупинити розкрадання країни олігархами у владі", - написав Наливайченко.

Нагадаємо, понад 1000 активістів Руху "Справедливість" з'їхалися на акції протесту до Верховної Ради з вимогами позбавлення недоторканності президента, народних депутатів і суддів, створення Антикорупційного суду і покарання корупціонерів із вищих ешелонів влади, прийняття нового справедливого виборчого законодавства.