Гральний бізнес прийде мітингувати під стіни Кабміну і ВР

12 травня о 09.00 перед будівлями Верховної Ради і Кабінету міністрів розпочнуться мітинги працівників компаній гральної індустрії України.

Близько п`яти тисяч осіб з усієї України протестуватимуть проти поспішної заборони грального бізнесу, що позбавить їх робочих місць, а бюджет країни - істотних надходжень, повідомили УНІАН в Українській асоціації діячів грального бізнесу.

Працівники грального бізнесу обурені, що нещодавні трагічні події в Дніпропетровську спричинили політичні спекуляції, в результаті яких без роботи можуть залишитися 200 тис. зайнятих в галузі осіб.

«Вибух в одному із залів ігрових автоматів став причиною масових перевірок і закриття всіх гральних закладів, не дивлячись на наявність дозвільних документів і дотримання ними правил пожежної безпеки. Це також стало приводом для внесення на розгляд законопроекту про повну заборону грального бізнесу з 1 січня 2010 року», йдеться в повідомленні УАДГБ.

Виступаючи за посилення законодавчої бази, що регулює гральний бізнес, працівники галузі, в той же час, вважають, що процес цей має бути продуманим і зваженим, з урахуванням досвіду інших держав.

У Відкритому листі до народних депутатів працівники грального бізнесу просять «зупинити анархію і політичну спекуляцію навколо грального бізнесу, викликану трагічними подіями в Дніпропетровську».

Автори листа вважають, що ця трагічна подія потягла за собою ряд поспішних і неправових дій з боку уряду і силових структур.

Зокрема, йдеться у Відкритому листі, не «розібравшись до кінця в ситуації і не з`ясувавши офіційних причин трагедії, український уряд того ж дня видав Розпорядження №494-р, в якому доручив більшості правоохоронних і контролюючих органів фактично знищити гральний бізнес».

Так, починаючи з 8 травня, в областях України почалися масові перевірки гральних закладів з боку всіх контролюючих органів. Метою цих перевірок, за словами працівників грального бізнесу, «є тільки одне - за будь-яку ціну, не дивлячись на наявність дозвільних документів, припинити діяльність гральних закладів».

При цьому працівники грального бізнесу підкреслюють, що «метою даного листа є не спекулятивні міркування на тему соціальної користі грального бізнесу. Перш за все, ми робимо акцент на тому, що в даний час порушуються наші права».

Автори листа заявляють, що вони займаються законним видом підприємницької діяльності, справно платять податки, зокрема, тільки в 2008 році бюджет України отримав близько 500 млн. грн. прямої платні за патенти і ще стільки ж від решти податків, ремонтують приміщення і прилеглі території, розвивають ринок туризму і реклами.

Важливо також, що в Україні в гральному бізнесі зайнято більше 200 тис. осіб. «За кожним з нас стоять сім`ї, діти. Неможливо в один день зупинити працюючі підприємства, звільнити масу людей, не виплативши їм встановлених компенсацій, припинити виконувати зобов`язання за договорами оренди і податками», - підкреслюється в листі.

«В жодній країні світу не було такого прецеденту», - заявили працівники грального бізнесу, додавши, що багато «років ми чекаємо цивілізованого і зрозумілого для кожного закону. Для нас закон – це стабільність і прогнозоване майбутнє».

За словами авторів листа, якщо Верховна Рада нарешті прийме закон про гральний бізнес, який вона не може прийняти вже 18 років, вони, безумовно, виконають всі вимоги, що будуть в ньому, проте для всіх дій необхідний розумний термін, інакше відразу в країні на 1% зросте безробіття і втрати понесуть бюджети міст і країни в цілому.

Працівники грального бізнесу просять ВР не «допускати беззаконня, не позбавляти величезну кількість громадян України роботи, особливо у важкий нинішній кризовий час. Ми просимо вас про цивілізоване вирішення проблеми, що склалася».

Як повідомлялося, вночі 7 травня в Дніпропетровську в залі ігрових автоматів ТОВ "Метро-Джек-пот" сталася пожежа, в результаті якої загинули дев`ять осіб, ще 11 були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.