Ар'єв вважає, що генсек Ради Європи приїхав у Москву "продавати індульгенцію"

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд пішов ва-банк, приїхавши до Москви просити Росію повернутися в ПАРЄ. Про це написав на своїй сторінці у Facebook глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

"Картина жахлива - очільник головної правозахисної структури Європи проситиме головного порушника прийти назад, аби не втратити фінансування. Це виглядає як продаж індульгенції, коли прощення за грубе порушення міжнародного законодавства і прав людини продається за внесок", - написав Ар’єв.

Він зазначив, що наслідком таких дій стане підірвана довіра до всієї Ради Європи, яка іде проти власних цінностей.

"Ягланд не розуміє що він дає сигнал на майбутнє усім порушникам - робіть що хочете, але платіть…І найбільший вплив це спричинить в країнах, які проводять реформи. Бо ціна резолюцій і рекомендацій всіх інституцій - ПАРЄ, Комітету міністрів, Венеціанської комісії тощо - просто обнуляються", - написав Ар'єв.

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Нагадаємо, Ягланд заявив, що його візит до Москви, зокрема, присвячений обговоренню повернення делегації РФ в Парламентську асамблею Ради Європи.

Цього місяця під час дебатів у ПАРЄ Ягланд наполіг на потребі відновити платежі Російської Федерації до бюджету Ради Європи.

11 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи переважною більшістю голосів затвердила рішення, яке має на меті зняття політичних санкцій з Російської Федерації.