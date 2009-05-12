Ющенко дає свідчення у Генпрокуратурі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України для дачі пояснень як потерпілий у справі про своє отруєння.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомлялось, 22 липня 2008 року В.ЮЩЕНКО перед черговим візитом до Генеральної прокуратури, куди він приходив давати свідчення у справі про своє отруєння, пообіцяв, що у цій справі буде "багато нових і дивних" обставин.

В.ЮЩЕНКО тоді сказав, що своєю присутністю у Генеральній прокуратурі хоче показати, що він надзвичайно зацікавлений у тому, щоб розслідування у цій справі якомога швидше завершилось.

«Я знаю, що останнім часом прокуратура по цій справі працює дуже активно і не 10, не 20 годин на день. Я думаю, що ми будемо свідками логічного завершення справи», - сказав Президент.

Довідка УНІАН. В.ЮЩЕНКО 5 вересня 2004 року, будучи кандидатом у президенти України, зустрічався з керівництвом Служби безпеки України за вечерею на дачі колишнього заступника глави СБУ Володимира САЦЮКА, після чого відчув нездужання і 10 вересня був госпіталізований у віденську клініку "Рудольфінерхаус". Лікарі цієї медустанови заявили, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином, причому отрута потрапила в організм пацієнта приблизно за п`ять днів до госпіталізації.