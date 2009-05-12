Студенти скаржаться, що Тимошенко тримає їх за дурнів

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО так і не скасувала платні послуги для студентів, що можуть надаватися державними навчальними закладами.

Як повідомили УНІАН у Національному студентському союзі України, це засвідчує оприлюднене вчора на сайті Кабінету міністрів України рішення уряду від 7 травня 2009 р. № 447 щодо скасування пунктів постанови від 14 квітня 2009 року №369, дію яких раніше призупинив своїм указом Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

За словами голови організації "Студентський захист" Андрія ЧЕРНИХА, останнє рішення уряду свідчить про те, що "студентів країни тримають за дурнів".

"Тільки так можна пояснити різницю між розтиражованою заявою прем’єр-міністра про те, що всі платні послуги для студентів скасовуються прийнятою постановою на засіданні уряду 7 травня. Виходячи із прийнятого рішення, студенти вимушені будуть платити за пропуски, “виявляти безмежне бажання” організовувати з викладачами додаткові індивідуальні заняття та консультації за додаткову платню. Таким чином, уряд вирішив зробив черговий “зашморг” на шиї студентів”, – сказав А.ЧЕРНИХ.

Зокрема, як повідомили у Національному студентському союзі, продовжують діяти запроваджені 14 квітня “антистудентські” норми, що дають можливість брати оплату зі студентів і аспірантів за відпрацювання практичних, лабораторних та семінарських занять з дисциплін, що були ними пропущені без поважних причин; проведення за “бажанням” учнів та студентів додаткових індивідуальних занять та консультацій; надання бібліотеками послуг з користування літературою понад установлені норми; забезпечення доступу до Інтернету та користування корпоративною електронною поштою; надання послуг, пов’язаних з підготовкою до захисту дисертацій тощо.

“Радість перемоги студентів вмить стала примарою, що, на жаль, в чергове засвідчує цинізм реальної політики. Зрозуміло, що на перешкоді скасуванню постанови стоять кошти, а власне – їхня відсутність у бюджеті. Але це не привід робити неправдиві заяви, давати можливість заробляти на всіх і вся, чи запроваджувати “легальну” корупцію у вишах”, – заявив президент Національного студентського союзу Анатолій ІГНАТОВИЧ.

Студентські організації заявляють, що продовжуватимуть боротьбу за повне скасування постанови Кабміну від 14 квітня 2009 року або внесення до неї змін з метою виключення норм, що звужують гарантоване громадянам України право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

"Якщо ж діалог не зніме з порядку денного існуючі проблеми, а окремі чиновники демонструватимуть нездатність виконувати публічно дані обіцянки, ігноруючи законні вимоги студентів, наступним етапом боротьби за студентські права можуть стати початок збору підписів за відставку Кабінету міністрів України чи безстрокові студентські протести", - повідомили УНІАН у Національному студентському союзі.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Кабмін ухвалив постанову №369 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України” (щодо розширення платних послуг, що можуть надаватися державними навчальними закладами).

24 квітня Національний студентський союз надіслав листи першим особам держави, які підписали понад 50 представників органів студентського самоврядування, молодіжних громадських організацій і студентських профспілок з 17 регіонів України, з вимогою залишити освіту доступною і зупинити дію постанови.

5 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію окремих положень постанови Кабміну від 14 квітня щодо розширення переліку платних послуг, які можуть надавати державні навчальні заклади.

7 травня на своєму позачерговому засіданні уряд ухвалив рішення скасувати платні послуги для студентів. Проект рішення був внесений особисто прем’єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, вона була обурена, коли дізналася про трактування ухваленого напередодні рішення щодо дозволу для навчальних закладів брати кошти за додаткові послуги: «Якщо він (студент) вже поступив, склав іспити, він вчиться – ну як можна, щоб він на кожному кроці щось платив? Це недопустимо», - заявила тоді Ю.ТИМОШЕНКО.