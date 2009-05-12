Кріль підозрює, що Тимошенко збирає своїх людей за 15 бюджетних мільйонів

Лідер партії “Єдиний центр”, народний депутат Ігор КРІЛЬ звинувачує прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО у спробі провести агітацію серед представників місцевих громад державним коштом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Єдиний центр”.

«ТИМОШЕНКО вирішила скористатися службовим становищем для того, щоб компенсувати провал БЮТ на місцевих виборах», – заявив І.КРІЛЬ, коментуючи ініціативу прем’єр-міністра провести 23 травня Всеукраїнську нараду з питань соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів.

На його думку, «проводячи нараду сільських та селищних голів напередодні президентських виборів, Ю.ТИМОШЕНКО намагається за допомогою адмінресурсу купити прихильність місцевих громад». «При цьому її не зупиняє навіть те, що в умовах кризи такий помпезний захід вартістю 15 млн. гривень – недозволений розкіш», - наголосив І.КРІЛЬ.

Депутат заявив, що «цілі, які ставить перед собою уряд, проводячи нараду, просто смішні – затвердити програму покращення комунікації між центральною владою та владою в селищах». «Фактично цим самим Ю.ТИМОШЕНКО розписується у тому, що весь час перебування на посаді керівника уряду не цікавилася проблемою села», - зазначив лідер “Єдиного центру”.

«Складається враження, що уряд під виглядом всеукраїнської наради намагається провести збір керівників місцевих штабів БЮТ за державний кошт. Напевно, саме тому до складу оргкомітету включили лише тих представників уряду, парламенту та місцевого самоврядування, які мають партквитки цієї політичної сили», - наголосив І.КРІЛЬ.

Він зазначив, що результати місцевих кампаній 15 березня і 3 травня чітко вказали – на місцях люди обирають не за назвами партій, а за реальними справами. «Але навіть якщо ТИМОШЕНКО почне за державний кошт звозити на екскурсії до Києва не лише сільських голів, але й цілі села – рівень довіри до неї не зміниться», - наголосив І.КРІЛЬ.