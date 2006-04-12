Київський тервиборчком відкликає своє рішення

Київська міська територіальна комісія відкликає своє поспішне рішення про скликання нової Київради. Про це повідомляє газета "Сегодня". Учора в багатьох ЗМІ була поширена інформація, що 14 квітня о 14 годині відбудеться перше засідання новообраної Київради. Як виявилося, тервиборчком допустився помилки, і що саме спонукало голову комісії до такого рішення - залишається невідомим. Нову дату скликання призначать на одному з наступних засідань вищезгаданої комісії. Найближче з них - завтра.