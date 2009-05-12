Ющенко спробує завадити союзові Тимошенко та Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що заважатиме планам створення коаліції Блоку Юлії Тимошенко і Партії Регіонів.

Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу «1+1».

В.ЮЩЕНКО зауважив, що питання формування коаліції є виключною компетенцією парламенту. Водночас він вважає, що в даному випадку йде мова не про те хто з ким, а про те, заради чого створюється таке об’єднання. При цьому глава держави розкритикував наміри об’єднатись заради розподілу впливу у країні на найближчі декілька років між двома політичними силами.

Також В.ЮЩЕНКО підкреслив, що будь яка коаліція має формуватися виключно у відповідності до вимог Конституції України. Тоді як, на думку Президента, коаліція БЮТ і Партії Регіонів може бути сформована виключно на антиконституційних кроках. «Це коли Юлія ТИМОШЕНКО та Віктор ЯНУКОВИЧ домовляються про проведення виборів Президента у парламенті. Це неконституційний крок. Це порушення прав і свобод», – вважає В.ЮЩЕНКО.

На запитання чи запровадить він пряме президентське правління, якщо такий сценарій буде реалізовано, глава держави відповів: «Я буду поступати адекватно до загрози». Водночас, він відмовився конкретизувати свої можливі дії, щоб це не спричинило непотрібних чи відповідних дійсності коментарів. «Але якщо такий замах на Конституцію буде творитися, ми будемо у відповідь на це мати абсолютно адекватні кроки, і повірте, що я хотів би застерегти ініціаторів, якщо вони з’являться за цей тиждень: заколоту проти Конституції не буде. Ми все зробимо для того, щоб Конституція сьогодні залишалась, по суті, єдиним регулятором, щоб зберегти стабільність і нормальну роботу конституційних інститутів», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас Президент підтвердив свою готовність сісти за стіл переговорів з лідерами БЮТ і Партії Регіонів. «Очевидно, це мій обов’язок», - сказав він, додавши, що відкритий до розмови і з В.ЯНУКОВИЧЕМ, і з Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому глава держави підкреслив, що він – проти антиконституційних дій, але за спільні антикризові кроки політичних сил.