Опитування: Порошенку не довіряють 68% українців, Верховній Раді – 80%

Президенту України не довіряють 68,2% опитаних українців, уряду – 73,1%. Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 жовтня 2017 року.

Читайте такожНайбільше українці довіряють волонтерам, церкві та ЗСУ – опитуванняУ той же час опитування показало, що довіряють президенту 24,8% респондентів, уряду – 19,8%.

Національному банку України довіряють 15,3% опитаних, не довіряють - 75,2%, Верховній Раді – відповідно 13,8% і 80,7%.

Опитування також показало, що довіру до державного апарату (чиновників) висловили 11,2% опитаних, не довіряють – 80,7%.

Дії президента України повністю підтримують 6,7% опитаних, підтримують окремі дії – 35,2%, не підтримують – 50,4%. Дії уряду – відповідно 3,2%, 33,8%, 54,0%, дії прем’єр-міністра − відповідно 6,0%, 33,8% і 50,8%, Верховної Ради − відповідно 2,9%, 27,9%, 61,6%, голови Верховної Ради – відповідно 3,8%, 25,5%, 59,1%, Нацбанку – 3,2%, 17,1%, 63,5%.

У той же час, згідно з опитуванням центру Разумкова про те, за кого українці б проголосували на дострокових парламентських виборах, президентський Блок Петра Порошенко отримав би найбільше голосів виборців. У разі проведення парламентських виборів найближчим часом партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» отримала б 13,6% голосів серед тих, хто має намір взяти участь в голосуванні. Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова. Партія ВО «Батьківщина» отримала б підтримку 10% виборців, "Громадянська позиція" - 8,9%, "Опозиційний блок" - 8,6%.

Довідка. Під час дослідження було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.