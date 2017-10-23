Прихильники Коханівського заблокували судову залу та не дають вивезти його у СІЗО

В Святошинському районному суді міста Києва, де розглядалося клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу керівнику добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському, прихильники затриманого заблокували судову залу.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося після оголошення перерви до 9 ранку у засіданні слідчим суддею суду Іванною Миколаєць. Також суддя зазначила, що Коханівського потрібно відвести у СІЗО. Воночас, прихильники лідера руху ОУН, не погоджуючись із цим, заблокували залу судового засідання, оскільки, на їхню думку, Коханівський має бути відпущений.

Таким чином вони підтримують позицію адвокатів Коханівського щодо необхідності відпустити затриманого з-під варти, адже, на думку адвокатів, слідчі йому вручили підозру поза визначений законодавством час. Разом з тим в коридорі зали судового засідання перебуває кілька десятків поліцейських.

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Як повідомляв УНІАН, командира добровольчого батальйону ОУН Коханівського правоохоронці затримали 21 жовтня у Києві біля станції метро «Академмістечко».

Його дружина заявила, що це сталося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою (позивний «Рем»). Перший застосував травматичну зброю.

Жінка розповіла, що коли вони поверталися з поминок їхнього побратима, їх біля метро наздогнав Рем, який нібито погрожував Коханівському і провокував його. Тоді зчинилася бійка. Качмала почав тікати, а Коханівський наздогнав його, дістав травматичний пістолет і вистрелив. В результаті обох було доставлено до лікарні.

Водночас в поліції особу опонента Коханівського не розкривають.

За даними правоохоронців, на місці стрілянини в траві виявлено не зареєстрований ПМР і стріляні гільзи калібру 9 мм.