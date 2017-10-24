Розбиті шибки і барикади з цегли: журналіст показав, що відбувається в Святошинському суді (фоторепортаж)

Прихильники лідера добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського сьогодні вночі влаштували погром у Святошинському райсуді Києва. Журналіст Богдан Кутєпов показав у Facebook, як зараз виглядає зал суду: люди побили скло, а з розкурочених меблів і цегли звели барикади.

Активісти розгромили приміщення і почали зводити барикади з меблів, щоб перешкодити вивезенню Коханівського в ізолятор тимчасового тримання після оприлюднення рішення суду про перенесення засідання з обрання запобіжного заходу на 9.00.

Активісти заявили, що нібито відбили штурм силовиків. Сам Коханівський заявив, що активістів на розгром приміщення спровокували поліцейські.

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Як повідомляв УНІАН, командира добровольчого батальйону ОУН Коханівського правоохоронці затримали 21 жовтня у Києві біля станції метро «Академмістечко».

Його дружина заявила, що це сталося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою (позивний «Рем»). Перший застосував травматичну зброю.

Жінка розповіла, що коли вони поверталися з поминок їхнього побратима, їх біля метро наздогнав «Рем», який нібито погрожував Коханівському і провокував його. Тоді зчинилася бійка. Качмала почав утікати, а Коханівський наздогнав його, дістав травматичний пістолет і вистрелив. В результаті обох було доставлено до лікарні.

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Водночас в поліції особу опонента Коханівського не розкривають.

За даними правоохоронців, на місці стрілянини в траві виявлено незареєстрований ПМР і стріляні гільзи калібру 9 мм.