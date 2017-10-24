Поліція не пускає журналістів до Святошинського райсуду, де обирають запобіжний захід Коханівському

Поліція не пропускає журналістів до приміщення Святошинського районного суду Києва, де обирають запобіжний захід лідеру добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському.

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці пояснюють, що в судовій залі не вистачає місця.

За словами поліцейських, необхідно чекати окремого розпорядження, при цьому вони не можуть пояснити, хто саме має дати це розпорядження.

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Також правоохоронці не можуть пояснити, чому раніше пропустили частину представників ЗМІ, а інших - ні.

Безпосередньо на вході до суду перебувають 10 поліцейських. По обидва боки від входу стоять ще близько 60 нацгвардійців.

Прихильники Коханівського заявляють, що йому розбили голову і що він перебуває в судовій залі з розбитою головою.

Зараз під судом перебувають близько 20 журналістів, які намагаються потрапити на засідання.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Коханівського 21 жовтня у Києві біля станції метро «Академмістечко». Його дружина заявила, що це сталося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою (позивний «Рем»), який застосував травматичну зброю.

23 жовтня Святошинський райсуд Києва почав обирати запобіжний захід Коханівському. Пізно ввечері суд вирішив перенести засідання на 24 жовтня. Вночі прихильники Коханівського влаштували погром у суді. Вони розгромили приміщення і звели барикади з меблів, щоб перешкодити вивезенню Коханівського в ІТТ. Його прихильники заявили, що відбили штурм силовиків. Сам Коханівський заявив, що активістів на розгром приміщення спровокували поліцейські.

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що під час штурму суду було затримано 30 осіб.

Сьогодні вранці спецпризначенці у Святошинському райсуді затримали кореспондента УНІАН Лефтера і прихильників Коханівського. За словами Лефтера, у деяких з них на обличчі була кров. Як сказав кореспондент УНІАН, його декілька разів вдарили. Попри те, що він кричав, що є журналістом, у нього вирвали посвідчення. Пізніше, за словами Лефтера, їх відвезли до Шевченківського управління поліції.