У Путіна відреагували на заяву Собчак про український Крим

У Кремлі заявили, що це не прерогатива Адміністрації президента РФ порушувати справи у зв'язку з висловлюванням телеведучої Ксенії Собчак про український Крим, а назвали її заяву «неправильною по суті і за формою».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам у Москві повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Притягнення до кримінальної відповідальності не є питанням, яке є в прерогативі Адміністрації президента чи Кремля, тому це не до нас», - сказав він, відповідаючи на питання, чи буде Собчак притягнута до кримінальної відповідальності за заклики до «порушення територіальної цілісності РФ».

Пєсков наголосив, що ця заява Собчак є «неправильною по суті і за формою, і погляду міжнародного права де-юре і де-факто Крим є невід'ємною частиною РФ».

«Обговорення територіальної і суверенної власності не підлягає обговоренню ніяк і ніким», - наголосив він.

При цьому, відповідаючи на питання, чи зможе ця заява утруднити реєстрацію Собчак як кандидата в президенти, Пєсков зазначив, що це питання ЦВК Росії.

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«Кремль і адміністрація не реєструє кандидатів у президенти», - сказав прес-секретар російського президента.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні лідер ЛДПР Володимир Жириновський зажадав «посадити» російську телеведучу Собчак, яка заявила про бажання балотуватися на пост президента РФ, на п'ять років за слова про приналежність Криму Україні.

«Ми ж в Кримінальному кодексі ввели статтю, генеральний прокурор має порушувати кримінальну справу, Слідчий комітет - відкрити справу і передати в суд і посадити її років на п'ять», - зазначив Жириновський.

18 жовтня Собчак оголосила про свою участь у виборах президента РФ.

24 жовтня вона заявила, що з точки зору міжнародного права Крим - український.

«Ми (Росія) порушили наше слово, ми порушили Будапештський меморандум 1994 року, ми обіцяли і цю обіцянку не виконали», - сказала Собчак.

Вона наголосила, що «це велика проблема», і ця тема активно обговорюватиметься під час її президентської виборчої кампанії, щоб «шукати якісь виходи».

При цьому Собчак акцентувала на тому, що Україна - найважливіший партнер Росії, і добитися поліпшення відносин - «найголовніше завдання».

«Для Росії і України потрібно відновити нашу дружбу за будь-яку ціну», - впевнена вона.