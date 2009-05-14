Громадянину України заборонили в'їзд у РФ, де живе його сім'я

Представники прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії заборонили в`їзд на територію Російської Федерації першому заступнику голови Об`єднання українців Росії, громадянину України Юрію КОНОНЕНКУ.

Про це йдеться в заяві Об`єднання українців Росії, оприлюдненій на їхньому сайті.

У заяві ОУР повідомляється, що інцидент стався 10 травня, коли Ю.КОНОНЕНКО повертався до місця постійного проживання в Москві. Він має виданий в установленому порядку дозвіл на постійне проживання і посвідку на проживання. У Москві також живуть його дружина, дочка і батьки.

При цьому представники прикордонної служби ніяк не мотивували свою відмову, повідомивши, що "компетентними органами РФ в`їзд на територію Росії Ю.Г. КОНОНЕНКУ заборонений".

"Правління Об`єднання українців Росії і правління Федеральної національно-культурної автономії українців Росії розглядають такі дії державних органів РФ як політичне переслідування активістів українських організацій Росії і висловлюють рішучий протест", - сказано в заяві ОУР.

Правління ОУР і Федеральної національно-культурної автономії українців Росії вимагають від державних органів РФ "чітких і зрозумілих роз`яснень щодо заборони в`їзду Юрію КОНОНЕНКУ на територію РФ і негайної відміни цієї заборони".

Як повідомлялося, 6 травня Об`єднання українців Росії звернулося з листом до Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА з проханням пояснити причини закриття Українського освітнього центру в Москві.

7 травня українські організації в Росії висловили обурення заявою представника МЗС Росії Андрія НЕСТЕРЕНКА, який 27 квітня заявив про відсутність запитів від української діаспори на створення шкіл з викладанням українською мовою.