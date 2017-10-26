Необхідно вести мову про нові санкції проти РФ - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що необхідно вести мову про нові санкції проти Російської Федерації. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на конференції "Київські трансатлантичні діалоги".

Глава МЗС наголосив, що його головне завдання на посаді міністра полягає у тому, щоби на міжнародному рівні "зберігати дух солідарності, який ми маємо впродовж усіх цих 3,5 років російської агресії проти України".

"Значення запровадження санкцій проти агресора є абсолютно унікальним явищем в історії міжнародних відносин", - заявив Клімкін.

Читайте такожКлімкін: у в'язницях РФ знаходяться 38 українських політв'язнів, понад 100 - в заручниках на Донбасі

Він нагадав, як після війни у Грузії в 2008 році Європейський Союз розпочав так зване партнерство за модернізацію, а Сполучені Штати Америки провадили ідею "перезавантаження" у відносинах з РФ.

"Нині усі чітко усвідомлюють, що відносини на основі довіри з такою Росією неможливі. Це абсолютно неможливо. І через те, що Росія порушила будь-якого роду зобов'язання, які мали юридичну та політичну силу, зараз значення відносин з Росією також є цілковито відмінним, ніж до того", - сказав Клімкін.

Глава МЗС висловив переконання, що "санкції безперечно спрацьовують". Також Клімкін переконаний, що політичний тиск на Росію також спрацьовує.

"Я переконаний, що ми повинні мати можливість зберегти цей рівень міжнародної підтримки. Мова іде про нові санкції, мова йде про нові ідеї, яким чином у подальшому посилити цей міжнародний тиск, і також мова йде про збереження цього рівня солідарності", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про причини затримок у проведенні нових зустрічей в "нормандському форматі".

"Переговори мають сенс, коли всі хочуть розмовляти. Зараз ми маємо ситуацію, коли Росія намагається виходити з якимись трюками. Це відоме пропозицію Путіна щодо миротворців, оскільки ми пропонували це в 2015 році. Він, спеціально вичікуючи, дав це тільки зараз для того, щоб змінити послідовність того, що нам робити на Донбасі", - сказав він, відповідаючи на питання, коли можливе продовження переговорів в "нормандському форматі".