У посольстві ФРН в Україні документів про Луценка немає

Посольство ФРН в Україні не має ніяких документів стосовно інциденту за участю міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА в аеропорту м. Франкфурт-на-Майні.

Про це УНІАН повідомила перший секретар – керівник відділу преси Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні Зігрун МАЙЄР.

За її словами, заява депутата Олександра ЄФРЕМОВА, що "в Україну надійшли документи від посла Німеччини в Україні стосовно інциденту в аеропорту, не відповідає дійсності. Посол не міг передати ці документи, оскільки їх фізично в посольстві не існує”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку народний депутат України, перший заступник лідера фракції Партії регіонів О.ЄФРЕМОВ повідомив журналістам, що в Україну уже надійшли документи від посла Німеччини в Україні щодо інциденту, який стався за участю міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Водночас пізніше, в іншому коментарі, депутат зазначив, що документи надійшли від посла України в Німеччині. Зокрема, О.ЄФРЕМОВ повідомив, що від посла України в Німеччині до парламенту надійшли документи, в яких вказується, що інцидент з Ю.ЛУЦЕНКОМ мав місце, «і наша делегація була у відповідному стані алкогольного сп’яніння».