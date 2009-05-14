Ющенко дав Тимошенко місяць на план модернізації ГТС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету Міністрів України в місячний термін розробити і затвердити в установленому порядку заходи з реалізації спільної заяви за результатами міжнародної конференції в Брюсселі щодо модернізації газотранспортної системи України від 23 березня 2009 року.

Про це йдеться в Указі Президента України № 328/2009 від 14 травня 2009 року, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з указом, дані заходи мають передбачати визначення порядку залучення замовників, підрядних організацій і інвесторів до виконання проектів з модернізації ГТС України; проведення попередніх консультацій і визначення потенційних партнерів, зокрема інвесторів, для реалізації конкретних інвестиційних проектів з модернізації ГТС України; визначення особливостей розробки і затвердження технічних завдань і попередніх кошторисів на реалізацію інвестиційних проектів з модернізації ГТС України; підготовку і затвердження до кінця 2009 року техніко-економічних обгрунтувань і уточнених кошторисів на реалізацію інвестиційних проектів з модернізації ГТС України; укладання договорів (контрактів) між замовниками, інвесторами і виконавцями інвестиційних проектів.

Також Президент доручив Кабінету Міністрів щомісячно надавати інформацію про хід виконання даних заходів.

Разом із тим, Президент зобов`язав Державний комітет телебачення і радіомовлення України забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації процесу модернізації української газотранспортної системи.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня ц.р. у Брюсселі український уряд, Єврокомісія, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк і Світовий банк підписали Спільну декларацію про модернізацію ГТС України. Кабінет Міністрів України доручив Мінпаливенерго і НАК «Нафтогаз України» до кінця 2009 року затвердити техніко-економічні обгрунтування і уточнені кошториси для реалізації інвестиційних проектів з модернізації ГТС України.