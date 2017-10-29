Під Радою зібралися близько 400 мітингувальників і 700 правоохоронців - МВС

У Києві сьогодні біля будівлі Верховної Ради України, де розташоване наметове містечко мітингувальників, зібралося близько 400 осіб. Про це повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у соціальній мережі Facebook.

«Сьогодні біля будівлі парламенту зібралася найбільша за останній тиждень кількість людей: нині там перебуває близько 400 осіб», - йдеться у повідомленні.

За порядком стежать близько 700 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії. «Аби забезпечити безпеку учасників акції та на належному рівні підтримувати правопорядок поліцейські та нацгвардійці підсилили патрулювання до завершення заходу», - наголосили у відомстві.

«Правоохоронці сподіваються на те, що і організатори акції, і її учасники дотримуватимуться загальноприйнятих правил поведінки та не порушуватимуть закон. Поліцейські, у свою чергу, робитимуть усе, аби попередити можливі провокації та припинити правопорушення», - запевнили у МВС.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня під Верховною Радою розпочалася акція протесту, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, внести зміни до виборчого законодавства, а також створити Антикорупційний суд. Пізніше вони також висунули вимогу ухвалити закон про імпічмент президента.

Активісти встановили наметове містечко, зокрема і на проїжджій частині вул. Грушевського. Декілька разів виникали сутички між поліцейськими і мітингувальниками.

Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» і ряд громадських організацій.