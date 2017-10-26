Протести під Радою: у Нацгвардії заявили, що не мають бажання розблоковувати вулицю Грушевського силою

Нацгвардія не має бажання застосовувати фізичну силу для розблокування проїжджої частини вулиці Грушевського біля Верховної Ради України, де учасники акції встановили намети. Про це у коментарі УНІАН повідомив заступник командувача Національної гвардії України з громадської безпеки генерал-майор Валерій Бондар.

Він сказав, що на сьогодні Нацгвардія охороняє громадський порядок у столиці у звичайному режимі. "Залучається мінімальна кількість особового складу для підтримання громадського порядку в центрі столиці, в тому числі перед Верховною Радою. Я вважаю, що сьогодні там є досить непоганий громадський порядок за винятком обмеження проїзду по центральній вулиці Грушевського", - зазначив Бондар.

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Також заступник командувача НГУ додав, що наразі питання розблокування вулиці Грушевського вирішується за участі київської поліції. "Ведуться переговори зі стороною мітингувальників", - зауважив Бондар.

За його словами, Нацгвардія досить професійно виконує завдання з охорони громадського порядку. Заступник командувача НГУ вважає, що залучених сил достатньо для реагування на можливі загрози.

"Я вам скажу, що ті резерви, які є в нас, досить потужні, і їх достатньо, щоб вирішити будь-яке завдання, яке може зненацька виникнути", - заявив Бондар.

При цьому, відповідаючи на уточнювальне питання, чи необхідне додаткове фінансування з держбюджету для забезпечення несення служби нацгвардійцями у зв’язку з проведенням акції біля парламенту, він сказав, що охорона громадського порядку є основним завданням формування згідно із законом "Про Національну гвардію".

"Тому додаткових коштів для цього не потрібно. Ми профінансовані на це завдання у повному обсязі", - зазначив заступник командувача НГУ.

Також він відповів на запитання щодо можливого силового варіанту розблокування вулиці Грушевського в тому випадку, якщо з учасниками акції не вдасться домовитися.

"Сьогодні немає в правоохоронців бажання застосовувати фізичну силу або вирішувати будь-які питання не в правовому полі. Я думаю, що до цього питання професійно та дипломатично підійде як поліція, так і Національна гвардія. Це питання буде вирішено, я вважаю, у найкоротші терміни", - наголосив Бондар.

При цьому він висловив сподівання, що Верховна Рада ухвалить низку законів, щоб зняти напругу в суспільстві.

"Я вам скажу, що ми живемо у демократичній країні, де, в першу чергу, є верховенство права, і я вважаю, що під час продовження роботи парламенту, 6-7 числа (листопада), це питання буде остаточно вирішено. Я вважаю, що після цих чисел мітингувальники, я не скажу, що розійдуться, а будуть займатися своїми питаннями... Я думаю, що Верховна Рада зможе прийняти ряд законів і зняти напругу", - зауважив Бондар.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня під Верховною Радою розпочалася акція протесту, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, внести зміни до виборчого законодавства, а також створити Антикорупційний суд. Пізніше вони також висунули вимогу ухвалити закон про імпічмент президента.

Активісти встановили наметове містечко, зокрема і на проїжджій частині вул. Грушевського. Декілька разів виникали сутички між поліцейськими і мітингувальниками.

Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» і ряд громадських організацій.

23 жовтня у Департамент комунікації МВС повідомили, що під час сутичок біля Верховної Ради, де 17 жовтня розпочалася акція протесту, постраждали двоє правоохоронців. Слідчі оголосили підозру одному з учасників сутичок. 25 жовтня суд постановив арештувати на 60 діб без права внесення застави Петра Олійника, підозрюваного у нападі на поліцейського біля парламенту 17 жовтня.

24 жовтня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що 150-200 мітингувальників під ВР за фінансової підтримки з-за кордону готують силовий переворот в Україні.