Станом на 12.00 явка виборців на місцевих виборів у 201 ОТГ становила 21,4% - ОПОРА

Станом на 12 годину явка виборців на перших місцевих виборів у 201 об’єднаній територіальній громаді, які проходять сьогодні у всіх без винятку областях України, становила 21,4%.

Про це повідомили у Громадянській мережі ОПОРА.

За даними ОПОРи, станом на 12:00 ключовими зловживаннями, зафіксованими спостерігачами, є спроби видачі бюлетенів виборцям без пред’явлення паспорта. Такі випадки були зафіксовані на 7,4% ДВК (зокрема в Сумській, Житомирській областях). У Громадянській мережі нагадують, що єдиною законною підставою для голосування на виборах є пред’явлення паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України. 92,6% виборчих дільниць послідовно дотримуються цієї норми закону.

В цілому, наголосили в ОПОРі, з моменту відкриття виборчих дільниць усім виборцям забезпечена вільна можливість проголосувати. «В деяких випадках ДВК не створили комфортні умови для практичної реалізації виборцями свого виборчого права, що призводить до черг на дільницях чи додаткових незручностей під час голосування. В день голосування проявляється проблема з матеріально-технічним забезпеченням ДВК, на які попередньо звертала увагу ОПОРА в своїх звітах: невідповідність площі приміщень для голосування кількості виборців, брак стаціонарних та переносних виборчих скриньок (Вінницька, Волинська обл.), кабінок для голосування, відсутність у комісій сейфів для збереження бюлетенів та іншої виборчої документації (Житомирська обл.). Черги на ДВК (зокрема в Херсонській області) спричинені тим, що значна кількість комісій сформована у мінімальному складі», - йдеться у повідомленні.

У ОПОРІ також зауважили, що через відсутність сейфів (металевих шаф) на окремих ДВК виникають побоювання щодо спроможності дільничних виборчих комісій забезпечити збереження виборчих бюлетенів, печаток та іншої документації протягом всього дня голосування, на етапі підрахунку голосів і транспортування виборчої документації.

Станом на 12:00 спостерігачі не фіксували випадків порушення таємниці голосування, зокрема фотографування виборцями бюлетенів.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 жовтня, у 201 ОТГ у всіх областях України проходять перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об`єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів.

У голосуванні зможуть взяти участь понад 1 млн 330 тисяч осіб, тобто близько 4% всіх виборців України.

До складу 201 ОТГ увійшли 933 місцеві ради (міські - 25, селищні - 67, сільські - 841). У цілому громадяни оберуть близько 4,5 тис. депутатів, а також 26 мерів, 61 селищного голову, 115 сільських голів.