На Волині в одні з ОТГ замість бюлетенів надійшли пусті листки (фото)

На дві дільниці у Любешові у пачці разом із надрукованими бюлетенями надійшли пусті папірці. Про це повідомляють Волинські новини з посиланням на прес-служба волинського УКРОПу.

Зокрема, на дільниці № 070545, що знаходиться у Любешівському будинку культури, із 2265 бюлетенів – 5 не містять ніякої інформації. Голова ДВК Валентина Бубалорозповіла, що в цих бюлетенях мала бути вказана інформація про кандидатів на голову Любешівської ОТГ.

«Загалом на цій дільниці має проголосувати 2261 виборець. Дійсних бюлетенів 2260 і 5 – пустих листків. Зазвичай тут не приходить максимальна кількість виборців голосувати, тому, я думаю, усім вистачить бюлетенів. Недостачу бюлетенів ми вже внесли у протокол виборчої комісії», – зауважила Валентина Бубало.

Аналогічна ситуація на дільниці № 070546, що розташована у Любешівському НВК. Тут надійшло 2260 бюлетенів, з яких 2 – пусті.

Зауважимо, станом на 12:00 явка в ОТГ – 21,4 %.

Нагадаємо, сьогодні на Волині вибори – у 19 ОТГ: Боратинській та Городищенській (Луцький район), Іваничівській, Колківській (Маневицький район), Любешівській, Цуманській та Жидичинській (Ківерцівський район), Копачівській (Рожищенський район), Дубечненській, Смідинській та Сереховичівській (Старовижівський район), Зарічанській та Оваднівській (Володимир-Волинський район), Любомльській міській ОТГ, Рівненській та Головненській (Любомльський район), Турійській та Луківській ОТГ (Турійський район), Велимчанській ОТГ (Ратнівський район).