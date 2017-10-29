На Рівненщині зафіксували факт підкупу виборців під час місцевих виборів

Поліція Рівненщини розслідує факт підкупу виборців під час виборів до об’єднаних територіальних громад у селі Зносичі Сарненського району. Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, з інформацією до правоохоронців звернулася кандидат на посаду сільського голови Немовицької об’єднаної громади - 46-річна місцева жителька. За її словами, невідомі особи підкуповують виборців поблизу місцевого будинку культури.

На виклик було направлено слідчо-оперативну групу та керівництво Сарненського відділу поліції.

Читайте такожНа виборах в 201 ОТГ 1,7% виборчих дільниць відкрились із запізненням – ОПОРА

«Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборця). Санкція статті передбачає покарання штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк», - йдеться у повідомленні.

Факт підкупу у селі Зносичі зараз розслідують і громадські активісти. Вони стверджують, що сам факт відзнято на відео.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня на Рівненщині відбуваються вибори у п’яти об’єднаних територіальних громадах.