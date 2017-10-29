Ряд партій заявили про порушення на місцевих виборах

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що вибори до ОТГ проходять з порушеннями та підкупом, фальсифікаціями, і залученням адмінресурсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції у Києві.

Тимошенко заявила, що "губернатори, керівники районів, корупційні наглядачі на місцях і весь адміністративний ресурс намагаються погрозами, тиском і залякуванням зняти з виборів кандидатів від "Батьківщини", а з з боку влади тривають спроби масштабного підкупу громадян України.

"На нинішніх виборах влада активно залучає силові структури для незаконної боротьби проти кандидатів від "Батьківщини. Порушено кримінальні справи проти значної кількості наших кандидатів на мажоритарних округах в ОТГ і проти кандидатів на посаду депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ", – додала Тимошенко .

За її словами, областями-рекордсменами щодо кількості порушень є Житомирська, Київська, Сумська і Вінницька області.

"Виборцям Вінничини у Краснопільській громаді роздають по 10 грн і обіцяють дати ще по 100 після підрахунку голосів за кандидата від БПП. Такий підкуп відбувається майже в кожній територіальній громаді", - заявила Тимошенко.

Також порушення зафіксовано у Дніпропетровській області.

"Батьківщина" має у розпорядженні усі необхідні докази щодо фактів фальсифікації виборчого процесу і буде реагувати на такі дії та запобігати подібним спробам фальсифікації виборчого процесу", - заявила Тимошенко.

Також Тимошенко заявила, що "Батьківщина" проводить паралельний підрахунок голосів та оголосить результати екзит-полу після закриття дільниць.

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У свою чергу в "Опозиційному блоці" заявили, що масові порушення помічено на виборах голови у Шабській ОТГ, пише Українська правда.

"З 8:00 зафіксовано понад 20 протоколів про порушення виборчого процесу: незаконний підвіз людей, агітаційні матеріали. У одного з членів комісії, представника Білгород-Дністровської райорганізації від партії "Батьківщина" Олександра Крицького виявили список виборців, де відзначено жителів Шабо, яких найвірогідніше могли підкупити, що є ще одним грубим порушенням виборчого процесу", - заявили в Оппоблоці.

Нардеп від Оппоблоку Юрій Павленко заявив про порушення у Житомирській області - у с.Пилиповичі Радомышльського району та у с.Рокитне Овруцького району.

У свою чергу у "Самопомочі" також зафіксували низку порушень на виборах, зокрема у Херсонській області, на дільничних виборчих комісіях Шабовське сільради Білгород-Дністровського району та Великовского міськради Кілійського району Одеської області, у Дніпропетровській та Львівській областях.

Зафіксовано відкриття виборчих дільниць із запізненням в Черкаській, Полтавській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях, повідомили у "Самопомочі".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 жовтня, у 201 ОТГ у всіх областях України проходять перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об`єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів.

У голосуванні зможуть взяти участь понад 1 млн 330 тисяч осіб, тобто близько 4% всіх виборців України.

До складу 201 ОТГ увійшли 933 місцеві ради (міські - 25, селищні - 67, сільські - 841). У цілому громадяни оберуть близько 4,5 тис. депутатів, а також 26 мерів, 61 селищного голову, 115 сільських голів.