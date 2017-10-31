Опубліковано відео затримання сина Авакова

З'явилося відео затримання НАБУ сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра. Його на своєму YouTube-каналі показала Politeka.

Як можна побачити на записі, сина Авакова ведуть до авто під наглядом озброєних спіробітників. Згодом на кадрах видно, як транспортний засіб від'їжджає від будівлі.

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Олександр Аваков поводиться спокійно, він навіть помахав рукою журналістам.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо про те, що НАБУ проводить обшук у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - Олександра. За інформацією НАБУ, обшуки проходять в рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 - початку 2015 року. У Солом'янському суді Києва можуть обрати запобіжний захід затриманому сина Авакова.

Затриманого сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова привезли в будівлю НАБУ.