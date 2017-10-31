Сина Авакова привезли до НАБУ (фото, відео)

Затриманого сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова привезли в будівлю НАБУ. Про це повідомляє "Радіо Свобода" в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо про те, що НАБУ проводить обшук у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - Олександра. За інформацією НАБУ, обшуки проходять в рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 - початку 2015 року. У Солом'янському суді Києва можуть обрати запобіжний захід затриманому сина Авакова.

Читайте такожЗатримання сина та екс-заступника Авакова у справі про "рюкзаки МВС": всі деталі

У свою чергу в Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що дії НАБУ є політичними, а не юридично обґрунтованими.