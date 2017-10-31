Сина Авакова привезли до НАБУ (фото, відео)

16:54, 31 жовтня 2017
Політика
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Національне антикорупційне бюро України заявляє про затримання трьох осіб в рамках розслідування розтрати понад 14 мільйонів при закупівлі рюкзаків для МВС.

Затриманого сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова привезли в будівлю НАБУ. Про це повідомляє "Радіо Свобода" в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо про те, що НАБУ проводить обшук у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - Олександра. За інформацією НАБУ, обшуки проходять в рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 - початку 2015 року. У Солом'янському суді Києва можуть обрати запобіжний захід затриманому сина Авакова.

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У свою чергу в Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що дії НАБУ є політичними, а не юридично обґрунтованими.

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