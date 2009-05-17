Немиря назвав «каталізатор» для проведення реформ

Співпраця України з ЄС під час кризи «має стати каталізатором для проведення реформ». Таку думку висловив сьогодні віце-прем’єр-міністр України у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ під час зустрічі з Комісаром ЄС з економічних та монетарних питань Хоакіном АЛЬМУНІЯ.

Г.НЕМИРЯ наголосив, що особливого значення Україна надає співпраці з ЄС під час кризи, яка «має стати каталізатором для проведення реформ та для активізації нашої співпраці з ЄС», повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну.

«Ми розглядаємо європейську інтеграцію, в першу чергу, як пріоритет внутрішньої політики, а не тільки зовнішньої. Пріоритет, який сприятиме проведенню внутрішніх реформ у політичній, соціальній, економічній та громадській сферах, побудові економічно розвинутої та демократичної держави, зміцнення позицій країни як регіонального лідера», - зауважив Г.НЕМИРЯ.

Він позитивно оцінив результати саміту "Східне партнерство", який відбувся минулого тижня у Празі та заявив, що ця ініціатива сприятиме інтенсифікації відносин між Україною і ЄС та надасть можливість поглибити відносин з Євросоюзом.

На зустрічі сторони обговорили євроінтеграційні прагнення України, зусилля уряду, спрямовані на подолання наслідків світової фінансової кризи та питання співробітництва України з такими фінансовими інституціями як Світовий банк, ЄБРР та МВФ.

Як повідомляв УНІАН, 14-17 травня Г.НЕМИРЯ перебуває з робочим візитом у Великій Британії. Він очолює делегацію України для участі у Щорічних зборах Ради керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку у Лондоні.