Литвин просить нардепів «освятити» дату президентських виборів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН просить парламент прискорити розгляд питання щодо дати проведення президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, з таким проханням він звернувся сьогодні до депутатів під час Погоджувальної ради.

«Рішення Конституційного Суду є. Воно доведене до вашого відома. Там цілком очевидно записано, що ми маємо освятити дату 17 січня 2010 року, незалежно від волі, бажання і настрою», - сказав він.

Водночас, зауважив В.ЛИТВИН, треба активізувати роботу щодо удосконалення виборчого законодавства, насамперед, це стосується закону про вибори Президента України. Голова ВР зауважив, що варто було б скоротити терміни виборчої президентської кампанії зі 120 до 90 днів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада своєю постановою від 1 квітня призначила чергові вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року. За відповідну постанову проголосували 401 народний обранець.

У свою чергу Президент Віктор ЮЩЕНКО звернувся до КС з приводу конституційності відповідного рішення ВР.

Рішенням від 12 травня Конституційний Суд України визнав неконституційною постанову ВР про призначення чергових виборів Президента України на 25 жовтня.