Литвин зізнався, що не вміє тримати секрети

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що ситуація навколо можливої відставки Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента України «є свідченням того, що у нас політика є надзвичайно персоніфікованою».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

В.ЛИТВИН відмовився коментувати можливу відставку В.БАЛОГИ, зазначивши: «Якщо відбудеться, тоді будемо давати відповідні оцінки».

Він додав: «Я не є посвячений у взаємини, у проблеми взаємин».

На запитання журналістів, чим пояснюють можливу відставку В.БАЛОГИ, В.ЛИТВИН відповів: «Я не вмію тримати секретів. Якби я щось чув і знав, то я б з вами обов’язково поділився», і додав, що сам не розмовляв з В.БАЛОГОЮ і не бачив його.

На запитання, що для нього означає можлива відставка В.БАЛОГИ, В.ЛИТВИН відповів: «Для мене особисто це нічого не означає». «Завтра буде життя продовжуватись. Кожен вибирає свою дорогу. Для мене це черговий конфлікт. Судячи з публікацій і інформацій, це вже декілька разів відбувалося», - підкреслив голова ВР.