Київ відповів голові МЗС Польщі: в Україні немає антипольських настроїв

У Міністерстві закордонних справ заявили, що взяли до уваги висловлювання міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського, але наголосили, що в Україні немає антипольських настроїв. Про це йдеться у відповідному коментарі МЗС.

«Хотіли б наголосити, що в Україні немає антипольських настроїв, більшість українців абсолютно позитивно ставляться до Польщі, попри розбіжності в оцінках складного історичного минулого. В українському суспільстві є чітке розуміння необхідності подальшого зміцнення співпраці з Польщею як в інтересах двох народів, так і всієї Європи», - йдеться у заяві.

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У МЗС зазначають, що підтвердженням цьому є сотні тисяч українців, які зараз проживають в Польщі. «Свого часу разом з Польщею ми досягли розуміння, що історичне примирення можливе за європейським християнським принципом «Прощаємо і просимо пробачення». Переконані, що ми маємо йти до примирення шляхом взаємного сприйняття один одного, а не нав’язування своєї точки зору. Цей принцип польській стороні було запропоновано втілити у практичну площину шляхом підписання і реалізації відповідної дорожньої карти, проте відповідь все ще очікуємо», - підкреслили в МЗС.

«Україна є відкритою до співпраці, у тому числі, з історичної проблематики. Впевнені, що ми обопільно в цьому зацікавлені, розуміючи взаємну важливість українсько-польського стратегічного партнерства», - додали у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Ващиковський заявив, що Польща та Україна «мають різні підходи до примирення».

«Ми усвідомлюємо важливість України з геополітичних причин... але українці, знаючи про важливість їхньої країни для нашої безпеки, вважають, що питання, які ми розділяємо, особливо історичні питання, повинні відійти на другий-третій план», - сказав Ващиковський.

Також він заявив, що Польща розпочинає процедури, «які не дозволять людям з вкрай антипольськими позиціями відвідувати Польщу».

«Люди, які навмисно пропагують уніформу СС «Галичина», до Польщі не потраплять», - підкреслив Ващиковський.

Довідка. 14-а гренадерська дивізія Ваффен СС «Галичина» - підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини, що існував у 1943-1945 роках і був укомплектований з українців греко-католицького віросповідання, фактично, виключно галичан. З 19 квітня 1945 року підрозділ отримав нову назву - 1-а Українська дивізія УНА.