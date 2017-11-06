На рішення суду у справі Колмогорова вплинула активна участь суспільства – прокурор

Під час ухвалення рішення Вищим спеціальним судом з розгляду кримінальних та цивільних справ України у справі прикордонника Сергія Колмогорова мали місце «прояви суспільної думки в не завжди процесуальний спосіб з метою переконати суд у певній позиції».

Про це заявив керівник Слідчого управління Військової прокуратури України Віталій Панченко на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".

"Сьогодні мали місце як активна участь сторони захисту в частині доведення своєї позиції, так і активна участь суспільства в частині проявлення своєї позиції, а також окремі прояви суспільної думки в не завжди процесуальний спосіб з метою переконати суд у певній позиції", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 листопада, Вищий спеціальний суд з розгляду кримінальних та цивільних справ задовольнив клопотання захисту прикордонника Сергія Колмогорова і відправив його справу на нове судове розслідування до Приморського районного суду Маріуполя. Також суд звільнив з-під варти самого Колмогорова. За словами головуючого у справі судді Станіслава Кравченка, мотиви свого рішення суд за браком часу не виклав, проте повний текст рішення буде оголошено о 9.15 у четвер, 9 листопада.

Колмогорова обвинувачують у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту в Маріуполі 9 вересня 2014 року. Того дня прикордонники побачили на березі Азовського моря автомобіль, який, як вони стверджують, подавав фарами сигнали в море. Прикордонники наказали водію зупинитися, але той не підкорився. Командир блокпоста наказав підлеглим стріляти. 9 прикордонників відкрили вогонь по авто, в якому перебувало подружжя з Маріуполя. Водій не постраждав, жінка загинула.

Приморський райсуд Маріуполя у листопаді 2016 року визнав винним у вбивстві жінки лише Колмогорова і засудив його до 13 років позбавлення волі. В лютому 2017 року Апеляційний суд Донецької області залишив вирок у силі.