Волкер назвав варіанти подальших дій РФ на Донбасі

У Росії на окупованому Донбасі є два варіанти подальших дій. Про це на брифінгу заявив спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер, передає "Голос Америки".

"У Росії два варіанти дій на Донбасі. Якщо вони хочуть створити заморожений конфлікт, як в Абхазії, Південній Осетії або Придністров'ї, то це буде їм дорого коштувати. Однак, якщо вони захочуть, вони зроблять, незважаючи на великі витрати", - заявив Волкер.

Крім того, він назвав альтернативний варіант.

"Альтернатива - це коли Росія виведе свої сили і буде сприяти розміщенню миротворців ООН, принесе мир і дозволить просуватися в реалізації мінського процесу. Це - другий сценарій", - підкреслив Волкер.

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У той же час він виключив можливість перетворення ситуації у тривалий конфлікт.

"Міжнародне співтовариство не хоче ще одного Кіпру. Не знаю, скільки років вже є миротворці на Кіпрі. Не думаю, що цього прагне і Україна", - додав Вокер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США закликали Україну не представляти свою резолюцію по миротворцях на Донбасі.