У БЮТ народилася ідея: прогнати підприємства через стрес-тести

Україні потрібно розробити та впровадити спеціалізовану систему стрес-тестів, на підставі яких здійснювати моніторинг провідних підприємств і галузей на предмет готовності протистояти кризовим явищам.

Таку думку висловила голова Комітету Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики й підприємництва, народний депутат від БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомляє прес-служба парламентського комітету.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що таку систему стрес-тестів активно використовують у банківській системі США, її активно розглядають і країни Європи. «В Україні схожу систему доцільно запровадити не тільки у фінансовому секторі, а й для підприємств хімічної, металургійної, видобувної промисловості, а також АПК», - впевнена народний депутат.

Стрес-тести, на думку голови комітету, повинні моделювати песимістичні, реалістичні та оптимістичні прогнози стану внутрішньої та зовнішньої економіки. «Саме на їх основі потрібно формувати прогноз розвитку підприємства та галузі, а також схему попереджувальних дій», - упевнена вона.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, ця методика, запроваджена на державному рівні, дасть змогу «навчити» український бізнес почати працювати на перспективу.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня стало відомо, що один з найбільших банків США - Silverton Bank з штаб-квартирою в Атланті, який працював тільки з банками, не обслуговуючи фізичних осіб, завалився саме через те, що не пережив так званого "стрес-тесту". Це сталося попри те, що банк за даними на 1 травня, мав активи у розмірі 4,1 мільярди доларів, а розмір депозитів складав 3,3 мільярди доларів. Закриття Silverton Bank стало справжнім ударом для страхового фонду і банківського сектора – це був четвертий найбільший банк, що завалився в США з початку рецесії.