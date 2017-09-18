Опубліковано відео нападу працівників УДО на журналістів біля ресторану, в якому перебував Порошенко

Програма "Схеми" оприлюднила відео нападу на знімальну групу в ніч на 16 вересня поряд з ресторанним комплексом у Козині, де в цей час, за їхньою інформацією, святкував весілля син генерального прокурора.

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"Це відео демонструє, як працівники УДО напали на нашого журналіста та оператора у ніч на 16 вересня поряд з ресторанним комплексом у Козині, де святкували весілля сина генпрокурора Луценка", - йдеться у підписі до відео.

На ньому видно, як під час зйомок журналісти надавали посвідчення співробітникам УДО. Але коли із закритої вечірки мав виїжджати Порошенко, двоє представників УДО, застосували фізичну силу до представників ЗМІ.

Унаслідок нападу оператор Борис Троценко отримав струс мозку та пошкодження руки. Журналісти написали заяву до поліції про перешкоджання законній журналістській діяльності.