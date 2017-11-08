"Львів - то є польське місто": у мережі вибухнув скандал через заяву віце-консула Польщі

Віце-консул Генерального консульства Польщі в Луцьку Марек Запур назвав український Львів польським містом. Про це у Facebook написав завідувач відділом Рівненського краєзнавчого музею Ігор Марчук.

За його словами, Запур виступив з такою заявою в ході круглого столу в краєзнавчому музеї міста Рівне «Волинський експеримент Г. Юзевського: дорога до польсько-українського примирення у міжвоєнний період».

"На круглий стіл прибув десант з Луцька на чолі з віце-консулом Мареком Запуром та професором Миколою Кучерепою, які презентували перевидані українською мовою щоденники Г. Юзевського. Українські науковці на круглому столі чітко заявили що захід є провокаційним і не варто відзначати дні народження польського окупаційного чиновника Генрика Юзевського, оскільки Польща захопила частину території УНР у 1919-1920 рр. Насправді "волинський експеримент" був спрямований на утвердження польської влади та спольщення і асиміляцію місцевих українців", - йдеться у повідомленні.

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У відповідь віце-консул встав і заявив, що Української держави у той час не існувало, "Львів - то є польське місто і в сучасності можна стверджувати, що Україна подібним шляхом окупувала Крим і Донбас".

У коментарі «Волинь24» віце-консул Марек Запур зауважив, що вважає інформацію про його ніби-то скандальну заяву в Рівному тенденційною. Мовляв, окремі учасники під час круглого столу «заявили, що в роки Речі Посполитої поляки окупували Львів».

«Я з тим не погодився. Сказав, що не можна говорити про окупацію, тому що окупація - це коли одна держава захоплює частину іншої держави. …Я сказав про те, що у 1918-му році Львів був польським містом. Адже відомо, що більшість населення Львова тоді були поляки. Так що просто це дуже тенденційно і не відповідає суті. Я думаю, що ця новина спеціально так написана, щоби вона була провокаційною і підривала польсько-українські стосунки», - каже Марек Запур.

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